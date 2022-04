Napoli-Roma, la moviola: contatto Lozano-Ibanez. Di Bello concede il rigore

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida al Maradona tra Napoli e Roma diretta da Di Bello

7' - Lozano va a terra dopo un contatto in area con Ibanez, ma l'arbitro fa subito segno di proseguire. Gioco fermo, ma Di Bello riceve una segnalazione dal VAR per un rigore reclamato in precedenza dai giocatori del Napoli. Dopo alcuni minuti di attesa per la visione delle immagini il direttore di gara concede il rigore alla squadra di Spalletti.