Napoli-Roma, Karsdorp non convocato: riposo precauzionale in vista del Bayer

Rick Karsdorp non sarà protagonista di Napoli-Roma. Daniele De Rossi ha adottato questa scelta tecnica e non ha inserito l'olandese neanche nella lista dei convocati per la partita del Maradona. Un'opzione che si è concretizzata non a causa di un problema fisico del giocatore, ma perché il mister ha deciso di tenere a riposo il suo terzino in vista della semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen prevista per giovedì sera. Titolare al suo posto questo pomeriggio all'ombra del Vesuvio sarà Kristensen, non inserito in lista UEFA e quindi non utilizzabile nel giovedì europeo. L'alternativa per fronteggiare la compagine di Xabi Alonso sarebbe Zeki Celik, che tuttavia dovrà scontare una squalifica e quindi non ci sarà all'Olimpico.