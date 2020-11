Napoli-Roma, infortunio per Mancini. Al suo posto Juan Jesus

Ancora un problema muscolare per Gianluca Mancini. Al minuto 27, dopo uno sprint per recuperare la posizione inseguendo Dries Mertens, il difensore giallorosso ha accusato una riacutizzazione dell’infortunio all’adduttore che ne aveva rallentato l’avvicinamento alla gara, portandolo a saltare come Ibanez la sfida di Europa League con il Cluj. Qualche minuto per provare la gamba, poi Fonseca al 37esimo è stato costretto a sostituirlo inserendo al suo posto Juan Jesus, che era partito dal primo minuto durante la gara in Romania.