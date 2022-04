Napoli-Roma, informazioni sull’acquisto dei biglietti per il settore ospiti

Vendita preclusa ai residenti a Roma e provincia

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto le modalità d'acquisto per i biglietti riguardanti il match dello Stadio Diego ArmandoMaradona contro il Napoli di Spalletti: "L'SSC Napoli ha reso noti prezzi e modalità di vendita dei biglietti del Settore Ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona (ingresso Gate 26) per la sfida con la Roma, in calendario lunedì 18 aprile alle 19. L'acquisto dei tagliandi è precluso ai residenti a Roma e provincia. Chi risiede fuori può comprarli, al prezzo di 50 € l'uno, nei punti vendita abilitati Ticketone e web dalle 14 di mercoledì 13 aprile fino alle 19 di domenica 17 aprile. I biglietti non sono cedibili. Sia per l’acquisto del tagliando, sia per l’ingresso allo Stadio, sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento e il Green Pass".