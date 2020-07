Napoli-Roma, i convocati di Gattuso: out Allan, Llorente e Ospina

Il Napoli continua la rincorsa Europa League: la squadra di Gattuso ha messo nel mirino la Roma, ora distante solo tre punti. Domani sera al ‘San Paolo’ anche i giallorossi si giocano un passaggio importante di questo campionato. Il tecnico degli azzurri ha diramato la lista dei convocati sul sito ufficiale del club, del quale non fa parte neanche Ospina. Ecco l’elenco: Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.

Seduta mattutina allo Stadio San Paolo per il Napoli. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazione tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Allan – si legge sul sito ufficiale dei partenopei – ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Llorente.