Napoli-Roma, i convocati di Fonseca: riecco Zaniolo, tornano anche Pau Lopez e Mancini

Sono ventiquattro i convocati di Paulo Fonseca per la partita contro il Napoli. Le notizie positive arrivano dai ritorni di Pau Lopez e Nicolò Zaniolo, con quest’ultimo in lista per la prima volta dall’infortunio contro la Juventus di sei mesi fa. Oltre allo squalificato Perotti e all’infortunato Juan Jesus, assenti per scelta tecnica Bruno Peres e Cetin. Questo l’elenco:

Portieri : Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.