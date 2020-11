Napoli-Roma, i convocati di Fonseca: assente Smalling, tornano Ibanez e Mancini – FOTO

La vigilia del big match della nona giornata è arrivato. In vista della trasferta di Napoli, la Roma ha comunicato la lista dei convocati scelti da Fonseca. L’allenatore portoghese ritrova Ibanez e Mancini ma deve fare a meno di Smalling. Il difensore inglese non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e non partirà con la squadra per questa partita di cartello. Ecco la lista dei 22 convocati comunicata dal profilo Twitter dei giallorossi:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.