Napoli-Roma sarà visibile a tutti. Anche a chi non ha un abbonamento attivo. DAZN ha deciso di fare un regalo ai tifosi, inserendo il big match del Maradona tra le cinque partite di Serie A trasmesse in modalità completamente gratuita. Una possibilità in più per seguire una delle sfide più attese del campionato, senza dover sottoscrivere un pacchetto a pagamento. Chi non dispone dell'abbonamento per vedere la Serie A potrà quindi assistere alla partita senza spendere un euro. Basterà accedere al servizio DAZN e usufruire della visione gratuita prevista per l'incontro. Sabato 24 ottobre, alle 18:30, il big match del Maradona sarà aperto a tutti.