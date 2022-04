Napoli-Roma, Giuntoli: “Siamo un animale ferito ma non morto. Siamo fiduciosi”

Il direttore sportivo della squadra azzurra ha parlato della prossima sfida di campionato contro i giallorossi: "Quando siamo caduti quest'anno siamo sempre ripartiti con una grande reazione. Stiamo pensando alle nostre ultime sei finali"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kis Kiss. Tra i tanti temi affrontanti anche la prossima sfida di campionato contro la Roma in programma il prossimo 18 aprile alle 19: "Abbiamo un allenatore bravissimo, uno staff di grande livello ed in volata scudetto ci siamo anche noi. Perché non crederci? Affronteremo queste gare sperando di farle nostre partendo da lunedì con la Roma. Napoli-Roma? Siamo un animale ferito, ma non morto.Dobbiamo fare tesoro dagli errori fatti e dovremo ripartire lunedì con voglia di rifarci. Quando siamo caduti quest'anno siamo sempre ripartiti con una grande reazione. Siamo fiduciosi. Stiamo pensando alle nostre ultime sei finali sperando di fare il massimo".