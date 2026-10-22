Per gli azzurri, invece, Allegri si presenterà domani alle ore 12:30 per rispondere alle domande dei cronisti

Redazione
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Gasp-Totti, il siparietto alla presentazione del libro è tutto da ridere. Poi la promessa

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Il big match dell'ottava giornata di Serie A tra Napoli e Roma si giocherà al Maradona sabato 24 ottobre alle ore 18. Gian Piero Gasperini, però, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara come di consueto dopo aver partecipato a quelle in vista di Genoa e Slovan Bratislava. Il tecnico giallorosso, come già accaduto la scorsa stagione, non parteciperà alla conferenza pre-partita di campionato dopo aver giocato in Europa durante la settimana. Per il Napoli, invece, Allegri parlerà regolarmente domani alle ore 12:30.

AS Roma Press Conference

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