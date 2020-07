Napoli-Roma, Fonseca in conferenza stampa alle 16.30

A Napoli, per la Roma è quasi dentro o fuori. La squadra di Fonseca è chiamata alla grande reazione dopo i due ko di fila contro Milan e Udinese, ma in una situazione complicata anche a livello ambientale. L’allenatore portoghese è finito sotto esame, soprattutto per l’ennesima prestazione deludente e la rabbia del presidente Pallotta. Alla vigilia della sfida in programma in casa del Napoli domani alle 21.45, Paulo Fonseca interviene alle 16.30 nella consueta conferenza stampa della vigilia.