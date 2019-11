Prima espulsione in Serie A per Mert Cetin. Il centrale giallorosso, ottimo fino alla rete del momentaneo 2-1, ha fermato Milik nei pressi del limite dell’area con un intervento in spaccata dopo esser stato saltato, ricevendo il secondo cartellino giallo dal direttore di gara. Una macchia che non va ad influire però sul successo della Roma, visto che il centravanti del Napoli ha calciato sulla barriera la successiva punizione prima del triplice fischio finale.