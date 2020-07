Napoli-Roma, cambia l’arbitro del match: Rocchi sostituisce Di Bello

Nell’epoca dei cinque cambi, è decisamente curioso quello che l’Aia ha effettuato ancor prima del fischio d’inizio di Napoli-Roma. Per la gara di questa sera al ‘San Paolo’ alle 21.45, infatti, non sarà più Marco Di Bello l’arbitro. Come ha comunicato l’AIA sul proprio sito ufficiale, a dirigere il match sarà invece Gianluca Rocchi di Firenze. Invariati gli altri cinque arbitri: Tegoni e Alassio saranno i due assistenti, Manganiello il IV Uomo, Mazzoleni il Var e Longo l’AVar. Di seguito il comunicato:

“Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli – Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi.

NAPOLI – ROMA h. 21.45

ROCCHI

ALASSIO – TEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO”