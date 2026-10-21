Totti, Vito Scala e la visita... per la prostata: il racconto è una risata continua

Sabato la Roma tornerà in campo. Al Maradona il big match contro il Napoli alle ore 18 e l'arbitro della sfida sarà Colombo. Precedenti positivo col fischietto della sezione di Como: 5 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. Ma il ko della scorsa stagione fu ricco di polemiche. I giallorossi persero 2-1 contro il Genoa di De Rossi anche a causa di un calcio di rigore non fischiato per fallo di mano di Malinovskyi sul tiro di Koné. Al Var Aureliano, mentre l'Avar sarà Meraviglia.