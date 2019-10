Napoli, risentimento muscolare per Ghoulam: in dubbio per la sfida con la Roma

La sfortuna si accanisce con il Napoli e lo fa nel ruolo dei terzini. Dopo la rottura del crociato di Malcuit, Ancelotti perde anche Ghoulam. Come fa sapere il club sui propri canali social, l’esterno non ci sarà nella partita contro l’Atalanta. L’algerino ha riscontrato un risentimento muscolare nell’allenamento di oggi e dopo essersi sottoposto a una risonanza magnetica hanno deciso di non aggregarlo al gruppo che nella giornata di domani giocherà il big match del San Paolo. Resta in dubbio anche per la gara con la Roma di sabato prossimo.