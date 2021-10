Napoli, rifinitura in vista della Roma: Ounas a parte, out Manolas

Il Napoli si prepara per la trasferta di Roma. Oggi mattinata d'allenamento per la squadra e lavoro personalizzato per gli infortunati, novità per quanto riguarda Manolas e Ounas.

Redazione

La partita contro la Roma di domani pomeriggio (ore 18:00) si avvicina e anche per Spalletti è ora di tirare le somme e decidere la squadra che scenderà in campo. Per la squadra partenopea questa mattina si è tenuto l'allenamento all''SSC Napoli Konami Training Center. Il gruppo di Spalletti, dopo una prima fase di torello e attivazione, ha svolto un lavoro di rapidità. Successivamente Spalletti ha fatto un'esercitazione tattica e per finire una partita a campo ridotto. Per quanto riguarda Manolas è stata una mattinata di terapie, l'infortunio procurato in Europa League lo terrà fuori dalla partita contro la squadra giallorossa. Ounas in allenamento ha fatto lavoro personalizzato in campo.