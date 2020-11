Napoli, ricorso respinto: confermato lo 0-3 a tavolino con la Juventus e il -1 in classifica

Anche il ricorso del Napoli viene respinto. Oggi la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha reso note le decisioni riguardo al 3-0 a tavolino della Roma col Verona – confermato – e sul 3-0 a tavolino per la Juventus contro gli azzurri. Resta dunque la decisione iniziale, con il Napoli che conserva anche il punto di penalizzazione in seguito al mancato svolgimento della sfida in programma all’Allianz Stadium dello scorso 4 ottobre.

Questo il comunicato sul sito della Figc: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.