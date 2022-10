Napoli, Raspadori: “La Roma? Affrontiamo tutte le partite come delle finali”

Le parole dell'attaccante: "Avremo qualche giorno in più per preparare la sfida"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria col Bologna. Queste le parole dell'ex Sassuolo: "La Roma? Continuiamo ad avere questa voglia di affrontare le partite come se fossero tutte finali. Avremo qualche giorno in più per preparare la sfida". I giallorossi sfideranno i partenopei domenica 23 alle ore 20.45 mentre domani è in programma il match contro la Sampdoria.