Napoli, questa mattina i tamponi al gruppo squadra: tutti negativi

Roma e Napoli si preparano a uno scontro diretto che potrà dire molto sulla corsa per la qualificazione in Champions League. Le due squadre sono a pari punti in classifica, anche se gli azzurri hanno una partita da recuperare contro la Juventus. Diversi i giocatori indisponibili dall’una e dall’altra parte, anche se gli azzurri hanno ritrovato due titolari come Manolas e Lozano, che però dovrebbero partire dalla panchina. Per ora, inoltre, nessun pericolo Covid per il Napoli, che ha ufficializzato l’esito dei tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra: tutti negativi.