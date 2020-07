Napoli, primo allenamento in vista della Roma. A riposo Ospina

Il Napoli riprende a lavorare dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. Domenica affronterà al San Paolo la Roma e come scrive il sito ufficiale del club, la squadra si è divisa in due gruppi e i titolari scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri si sono allenati sul campo. A seguire gli uomini allenati da Rino Gattuso hanno svolto esercitazionisul possesso palla, una seduta tecnico-tattica e infine una partita a campo ridotto. Dopo l’infortunio di ieri Ospina osserverà alcuni giorni di riposo, ma i controlli effettuati hanno dato esito negativo. Llorente invece ha svolto lavoro in palestra.