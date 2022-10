Napoli, parte dell’allenamento in gruppo per Anguissa. Terapie per Rrahmani e Sirigu

Spalletti spera nel recupero del centrocampista camerunense che è tornato in gruppo. Ancora out invece il centrale e il secondo portiere

Nella mattina odierna, il Napoli è tornato ad allenarsi all'SSCN Konami Training Center per preparare al meglio la trasferta di Roma in programma domenica alle 20:45. Spalletti può tornare a sorridere: Zambo Anguissa ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Il camerunense ha svolto poi il solito allenamento personalizzato in campo. Rrahmani e Sirigu invece hanno proseguito le terapie per smaltire rispettivamente uno stiramento e un affaticamento muscolare. Il resto della squadra ha iniziato la sessione d'allenamento con attivazione a secco e torello per poi passare al lavoro tecnico tattico concluso poi con una partita a campo ridotto.