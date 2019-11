Napoli, parla Ancelotti: “Con la Roma abbiamo fatto male”

La Champions per ripartire dopo le delusioni in campionato. Con questo spirito Carlo Ancelotti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida europea contro il Salisburgo. L’allenatore azzurro è tornato anche sulla sfida persa sabato con la Roma e sulle lacune mostrate dall’undici partenopeo. Queste le sue parole: “Con la Roma si è fatto male, con la Spal credo che tutte le big impegnate in Champions abbiano fatto fatica in quel turno. Ci sono stati degli episodi arbitrali, siamo stati sfortunati colpendo tanti pali. Mi aspetto che questa tendenza possa cambiare”