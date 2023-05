Napoli, Osimhen: “Con la vittoria in casa della Roma abbiamo capito di poter vincere”

Il bomber nigeriano identifica nel successo dell'Olimpico con i giallorossi il momento che ha dato agli azzurri la consapevolezza di poter arrivare al titolo: "Per come abbiamo combattuto alla fine"

Il Napoli si laurea campione d'Italia grazie al gol di Osimhen a Udine che consegna lo scudetto aritmetico alla squadra di Luciano Spalletti. Nel postpartita lo stesso bomber nigeriano risponde così alla domanda sul momento in cui nello spogliatoio azzurro hanno compreso di poter arrivare al titolo: "Quando lo scudetto è cominciato a diventare realtà è stato quando abbiamo vinto in casa della Roma. Con grande rispetto per la Roma, che ha una grande squadra, ma per come abbiamo combattuto fino alla fine abbiamo capito che avevamo il potenziale e la qualità per vincere lo scudetto", le sue parole a 'Dazn'. All'Olimpico il Napoli vinse nel finale proprio grazie a un gran gol di Osimhen.