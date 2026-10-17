Dopo il ko con il Venezia e a sette giorni dal big match contro la Roma, il tecnico degli azzurri spiega l'ennesimo ko del brasiliano

Redazione
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Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile

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Non c'è pace per il Napoli. Dopo la sconfitta con il Venezia, Allegri perde anche di nuovo Alisson per infortunio. Il brasiliano si era appena ristabilito, ma contro i lagunari ha chiuso la partita dolorante ed è in fortissimo dubbio per la sfida di sabato prossimo con la Roma. A spiegare meglio la situazione è stato il tecnico dei partenopei a 'Dazn': "Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, era da 8 giorni che si allenava con la squadra, non ho la sfera di cristallo. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo".

alisson santos SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

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