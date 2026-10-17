Non c'è pace per il Napoli. Dopo la sconfitta con il Venezia, Allegri perde anche di nuovo Alisson per infortunio. Il brasiliano si era appena ristabilito, ma contro i lagunari ha chiuso la partita dolorante ed è in fortissimo dubbio per la sfida di sabato prossimo con la Roma. A spiegare meglio la situazione è stato il tecnico dei partenopei a 'Dazn': "Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, era da 8 giorni che si allenava con la squadra, non ho la sfera di cristallo. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo".