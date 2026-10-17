Dopo il ko con il Venezia e a sette giorni dal big match contro la Roma, il tecnico degli azzurri spiega l'ennesimo ko del brasiliano
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
Non c'è pace per il Napoli. Dopo la sconfitta con il Venezia, Allegri perde anche di nuovo Alisson per infortunio. Il brasiliano si era appena ristabilito, ma contro i lagunari ha chiuso la partita dolorante ed è in fortissimo dubbio per la sfida di sabato prossimo con la Roma. A spiegare meglio la situazione è stato il tecnico dei partenopei a 'Dazn': "Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, era da 8 giorni che si allenava con la squadra, non ho la sfera di cristallo. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo".
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