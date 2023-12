Napoli, Meluso: “La sconfitta in Coppa Italia ci dà uno stimolo in più”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del dirigente azzurro: "Fa piacere che Osimhen abbia rinnovato perché il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo

Redazione

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Sulla sconfitta di Coppa Italia. “Ci darà uno stimolo in più. Non ci siamo riconosciuti. E’ stata un grosso incidente, ripartiamo con impeto e con voglia di fare del nostro meglio. La squadra è concentrata, l’ho visto in questi giorni. Faremo una partita accorta”.

Quanto è importante il rinnovo di Osimhen. La clausola? “Non entro nei dettagli. Fa piacere che abbia rinnovato perché il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo. Aveva la voglia e il piacere di continuare il rapporto con il Napoli. Lo ha dimostrato anche con i fatti”.

De Laurentiis ha detto che servono 4 giocatori. Elmas p del Lipsia? Zielinski? “C’è un accordo per Elmas ma ancora non siglato. Non dipendiamo da un solo giocatore. L’importante è il gruppo. Hanno fatto un percorso straordinario l’anno scorso e quest’anno ci stanno mettendo l’anima ma le cose riescono meno bene. Zielinski ha espresso la volontà di rimanere a patto che si trovi un accordo. Vediamo nelle prossime settimane”.

