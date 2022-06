Napoli, Mario Rui: “Felice per Mourinho che ha vinto la Conference League”

Il difensore portoghese del Napoli ed ex Roma, Mario Rui, ha parlato ai microfoni di SportTv facendo i complimenti ai suoi connazionali in Serie A per questa stagione, tra cui il tecnico giallorosso José Mourinho: "Leao merita i complimenti: ha vinto con merito, è stato più continuo e ha dimostrato di poter fare la differenza in ogni partita. Se arrivasse anche Renato Sanches il Milan si rinforzerebbe molto, ma sarei felice di vedere altri portoghesi in Serie A. Sono felice anche per Mourinho e i portoghesi della Roma che hanno vinto la Conference League".