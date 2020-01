Napoli, Manolas sfida la Lazio: “Ho vinto la maggior parte dei derby giocati”

Kostas Manolas, attuale difensore del Napoli alla Roma fino allo scorso anno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro la Lazio. Un match disputato spesso con tanta grinta e tanto agonismo quando difendeva i colori giallorossi. Queste le sue parole in merito ai trascorsi nel derby della Capitale: “Non so quanti derby ho giocato, ma ne ho vinti la maggior parte. La Lazio sta facendo un campionato straordinario con un ottimo allenatore, ma noi andremo li per combattere e vincere la partita“.