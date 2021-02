Serie A, Napoli-Juventus 1-0: Gattuso aggancia la Roma in classifica

L’anticipo delle 18 finisce a favore del Napoli: i partenopei allo Stadio Maradona hanno battuto la Juventus per 1-0 grazie a un gol su rigore di Insigne nel primo tempo. Meret grande protagonista della partita soprattutto nel finale, quando salva la porta su un paio di tiri dei bianconeri. Sospiro di sollievo per l’allenatore partenopeo, che dopo le critiche delle ultime settimane mette al sicuro la panchina con 3 punti preziosissimi. Gli uomini di Gattuso si portano a pari punti con Roma e Lazio, 40, in attesa delle due squadre che scenderanno in campo domani. Bloccata, quindi, la Juventus a 42. In caso di successo, i giallorossi potrebbero scavalcare la squadra di Pirlo.