Napoli, Insigne snobba Totti: “Voleva diventare il mio agente, ma gli ho detto di no”

Lorenzo Insigne sfiderà la Roma domenica al San Paolo. Il capitano dei partenopei ha parlato a Il Corriere della Sera, raccontando un retroscena su Totti e un messaggio che l’ex capitano dei giallorossi gli ha inviato recentemente. Ecco le sue parole: “Da ragazzino ragazzino mi ispiravo a Del Piero: il tiro a giro nasce guardando e riguardando le sue perle. Totti mi inviò un messaggio per diventare il mio agente. Gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte”.

Il messaggio di Totti è arrivato nel momento in cui Insigne stava valutando di lasciare Mino Raiola, passando poi di fatto all’agenzia di Vincenzo Pisacane. Insigne torna sul rapporto col procuratore italo-olandese: “Non c’entra il calcio né, come ho sentito dire, perché con lui dovevo andar via da Napoli. È stata una decisione personale”.