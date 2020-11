Napoli, i tamponi effettuati stamattina sono tutti negativi

Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Sono tutti negativi, infatti, i tamponi effettuati questa mattina dall’intero gruppo squadra. Per Gattuso restano quindi out per Covid-19 solo Hysaj e Rrahmani, attualmente in isolamento e ovviamente indisponibili per la partita di domani sera con la Roma. Niente scossoni dell’ultima ora per il Napoli nel ritiro di Palazzo Caracciolo. A comunicarlo è stato il club azzurro con un tweet sul proprio profilo ufficiale. I giallorossi, invece, hanno recuperato quasi tutti i calciatori positivi e ad ora solo Kumbulla resta in isolamento.