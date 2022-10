Napoli, Giuntoli: “Non rispondo a Mourinho. Dobbiamo crescere e basta”

Sette partite nei prossimi 21 giorni, quanto si decide qui? “Sono tanti impegni, dobbiamo guardare di partita in partita. Questa è una partita importante, vogliamo fare una bella prestazione e se possibile anche vincere.

Come risponde a Mourinho? “Non rispondiamo. Pensiamo a noi stessi. Il cammino è lungo per tutti gli obiettivi. Non possiamo rispondere a nessuno, dobbiamo crescere e basta.