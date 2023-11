Napoli, Garcia: “De Sanctis è stato uno dei pilastri del mio spogliatoio alla Roma”

Domani Salernitana e Napoli scenderanno in campo nel derby campano di Serie A. La sfida permetterà anche a due ex Roma, come Rudi Garcia e Morgan De Sanctis di ritrovarsi, ma da avversari. L'allenatore degli azzurri, nella conferenza stampa della vigilia, ha ricordato i bei momenti vissuti insieme in giallorosso: "Domani ritroverò De Sanctis che apprezzo moltissimo, è stato uno dei pilastri del mio spogliatoio alla Roma. Ho sempre saputo che sarà un grande dirigente, durante i 90' saremo avversari ma sarà un grande piacere rivederlo".