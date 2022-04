Napoli, Fabian e Osimhen tornano in gruppo. Fuori Petagna e Meret

Azzurri in campo per preparare la sfida contro la formazione di Mourinho. Spalletti può tornare a sorridere

Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro la Roma del 19 aprile prossimo. Lavoro di forza e esercitazione sul possesso palla per la squadra di Spalletti, uno degli ex della partita insieme a Mario Rui, Juan Jesus e Politano. L'allenatore toscano può tornare a sorridere: Osimhen e Fabian Ruiz hanno svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo. Ha invece svolto allenamento differenziato Andrea Petagna, mentre Meret non è proprio sceso in campo a causa di una gastroenterite.