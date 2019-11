Napoli, Elmas sicuro: “Juve favorita per lo scudetto. Noi, Inter e Roma in corsa”

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato dal ritiro della Macedonia non soltanto riguardo il suo primo anno in maglia azzurra, ma anche sul campionato italiano e sulle numerose squadre competitive in Serie A. Queste le parole del giovane talento di Carlo Ancelotti: “Siamo appena all’inizio. La Juve ha tutto per vincere ancora lo Scudetto, basta guardare la rosa, però così come si può conquistare lo scudetto si può anche perdere. Ci sono tante squadre in lotta: l’Inter, il Napoli e la Roma. La bagarre sarà incerta fino alla fine”.