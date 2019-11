Ancelotti, domani alle 11.30 la decisione sulla squalifica. Presente anche il tecnico

Tutto si deciderà nelle prossime ore. Come riporta gianlucadimarzio.com Carlo Ancelotti sarà presente domani mattina alle 11.30 presso la Corte Federale di Roma per discutere la sua posizione. Il Napoli spera infatti che gli organi giudiziari possano accogliere il ricorso dopo la squalifica di una giornata del Giudice Sportivo in seguito all’espulsione ricevuta da Giacomelli nel finale della sfida con l’Atalanta. Ancelotti beneficerà infatti della vicinanza tra la sede della Corte Federale e l’albergo romano dove soggiorneranno gli azzurri questa notte, per accelerare ancor più i tempi e cercare di essere in panchina per il match dell’Olimpico in programma alle 15. Una vera e propria lotta contro il tempo.