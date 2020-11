Napoli, confermata la lussazione alla spalla per Osimhen

Brutte notizie in casa Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport Victor Osimhen ha riportato una lussazione della spalla in seguito all’ultima sfida giocata dalla sua Nigeria. A confermarlo sono stati infatti i controlli specifici effettuati a Villa Stuart in mattinata, con la punta di Gattuso non verrà operato ma che salterà probabilmente la sfida di campionato con il Milan e quella di Europa League con il Rijeka. Ancora da valutare quello che sarà il suo percorso di rientro, con il delicato match con la Roma fissato per domenica 29 novembre alle 20.45. Continua così l’emergenza per l’allenatore del Napoli, vista anche la positività al Covid di Hysaj e l’indisponibilità di Bakayoko per influenza.