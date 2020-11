Napoli, ancora in dubbio Osimhen: per lui terapie e lavoro in campo e in palestra

Continuano le tappe di avvicinamento del Napoli alla sfida contro la Roma di domani sera. Gli uomini di Gattuso hanno svolto la rifinitura questa mattina a Castel Volturno. Come riporta il sito ufficiale dei partenopei, la squadra ha iniziato l’allenamento con una sessione in palestra. In seguito il gruppo si è spostato sul campo per una partita “mani e piedi” e il classico torello. La sessione si è poi conclusa con un’esercitazione tattica. Continuano a destare preoccupazione le condizioni fisiche di Osimhen. L’attaccante ha svolto terapie e lavoro in campo e in palestra. Ancora in dubbio la sua presenza per il match del San Paolo contro i giallorossi.