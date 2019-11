Napoli, Ancelotti in Procura Federale per discutere il ricorso d’urgenza contro la squalifica – FOTO

Fonseca ha detto di augurarsi di vederlo sul campo. E Ancelotti ci sta provando: poco dopo le 11 l’allenatore del Napoli è arrivato presso la Procura Federale di Roma per discutere il ricorso d’urgenza presentato dal club azzurro: l’obiettivo della società è averlo in panchina alle 15 all’Olimpico. Il tecnico – che poi ha lasciato l’edificio di via Campania circa mezz’ora dopo – è reduce dall’espulsione nella partita contro l’Atalanta: nelle prossime ore è previsto immediatamente il responso. In caso di “no”, sulla panchina del Napoli ci sarà il figlio Davide, con Carlo che sarà costretto a seguire la partita da un box in tribuna Monte Mario.