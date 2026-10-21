Massimiliano Allegri recupera Vergara per la sfida contro la Roma. Il fantasista del Napoli aveva rimediato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro con la maglia dell'Italia, ma sabato contro i giallorossi ci sarà. Oggi è tornato a lavorare parzialmente in gruppo e sarà convocato per il match del Maradona. Non ci saranno, invece, Alisson Santos e Neres oltre a Buongiorno e Favasuli. Emergenza anche per Gasperini che dovrà rinunciare a Koné, Svilar, Dybala e Pellegrini. Torna a disposizione Cristante.