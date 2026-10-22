In attacco restano out Neres e Alisson Santos oltre a Favasuli e Buongiorno

Redazione
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Mora tra luci e ombre: Rodrigo deve spiccare il volo

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La Roma recupera Bryan Cristante e a due giorni dal big match del Maradona arrivano buone notizie anche in casa Napoli: Antonio Vergara si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro i giallorossi. Rientro importante del classe 2001 per gli azzurri che però in attacco non avranno comunque Neres e Alisson Santos - oltre a Favasuli e Buongiorno.

vergara SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

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