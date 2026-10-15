Il brasiliano si è infortunato nella partita di Champions contro il Villarreal

Redazione
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Brutte notizie per il Napoli e per Allegri che perderà David Neres per le prossime partite. L'attaccante brasiliano aveva accusato un problema muscolare contro il Villarreal e gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L'ex Ajax starà fuori almeno tre settimane e salterà di certo la partita contro la Roma del prossimo 24 ottobre. Questo il comunicato del Napoli: "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".

neres SSC Napoli v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

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