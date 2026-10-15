Brutte notizie per il Napoli e per Allegri che perderà David Neres per le prossime partite. L'attaccante brasiliano aveva accusato un problema muscolare contro il Villarreal e gli esami strumentali svolti nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L'ex Ajax starà fuori almeno tre settimane e salterà di certo la partita contro la Roma del prossimo 24 ottobre. Questo il comunicato del Napoli: "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".