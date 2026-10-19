Piove sul bagnato in casa Napoli. Come se non bastassero i risultati deludenti delle ultime settimane, Massimiliano Allegri deve fare i conti anche con gli infortuni. Il tecnico azzurro dovrà infatti rinunciare per diverse settimane ad Alisson Santos, uscito malconcio dalla sfida contro il Venezia. Il brasiliano si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno confermato l'entità del problema muscolare. A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo attraverso una nota ufficiale: "Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo". Una tegola pesante per Allegri, che dovrà fare a meno dell'esterno brasiliano per un periodo piuttosto lungo. Alisson Santos salterà sicuramente la sfida di sabato contro la Roma, ma il suo rientro non sembra affatto vicino: i tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni.