Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Roma. Domani alle ore 18 i giallorossi scenderanno in campo al Maradona. Di seguito le parole del tecnico: "Una partita che vale tanto, la Roma è una squadra che sta facendo benissimo. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia e sarebbe molto bello riprendere il cammino. Non è l'ultima della stagione, siamo solo all'ottava giornata". Allegri ha poi parlato delle possibili assenze: "Rrahmani ha la febbre, è da valutare". Non ci saranno sicuramente Neres e Alisson Santos, recuperato Vergara.