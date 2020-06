Nantes, Veretout nel cuore: eletto tra i migliori del decennio – FOTO

Nonostante sia lontano dalla Francia e dalla Ligue 1 ormai da qualche anno, i tifosi del Nantes soprattutto non hanno dimenticato Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, che ha militato in gialloverde dal 2011 al 2014 collezionando circa 130 presenze, è stato votato dai supporters del club come uno dei migliori del decennio ed è stato inserito nella formazione ideale. All’interno dell’undici c’è inoltre una vecchia conoscenza del calcio capitolino, quel Filip Djordjevic con un passato nella Lazio, e figura anche Emiliano Sala, l’attaccante scomparso nel tragico incidente aereo del 21 gennaio dello scorso anno.