Nanni: “Rui Patricio non è completo come Szczesny o Alisson. È uno di rendimento”

Guido Nanni, ex preparatore dei portieri della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio dove ha parlato del nuovo estremo difensore giallorosso, ovvero Rui Patricio: "Non è facile parlare di un portiere che non alleni, ci sono sfumature che in partita non si vedono. All’inizio dissi che era un buon portiere che però doveva essere più allenato sulle uscite e questo è quello che si è rivelato durante la stagione. È un portiere di rendimento, che ha alternato qualche errore a prestazioni importanti". Nanni ha poi concluso facendo un paragone tra il portoghese e due ex portieri giallorossi del recente passato, entrambi allenati da lui stesso: "Per me non è un portiere come possono essere Szczesny ed Alisson che sono portiere completi. Ha fatto comunque una stagione degna e importante alla Roma".