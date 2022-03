Nandez incontra De Rossi a Roma: la dedica dell’uruguaiano sui social – FOTO

Il centrocampista del Cagliari ha raggiunto la Capitale per effettuare dei controlli a Villa Stuart

Tutte le strade portano a Roma. Seguendo una di queste è arrivato nella Capitale anche il cagliaritano Nandez. Ieri il centrocampista ha incontrato De Rossi, suo compagno per un breve periodo al Boca Junior, pubblicando tutto sui social. "Che bello rincontrarti amico, è sempre un piacere vederti. Verranno tempi migliori" ha scritto l'uruguaiano arrivato in citta per sottoporsi a degli esami a Villa Stuart in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio destri rimediato in allenamento. Come riportato da una nota ufficiale della società sarda, le visite hanno rivelato "una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare".