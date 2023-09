Nainggolan: “Non mi sono offerto alla Roma. La Juve? Non ci sarei mai andato”

Le parole dell'ex centrocampista giallorosso: "Monchi mi ha mandato via perché il suo obiettivo era quello di avere i suoi giocatori e non quelli di Sabatini"

Negli ultimi giorni moltissimi tifosi hanno sperato in un ritorno di Nianggolan alla Roma, ma il centrocampista oggi ha voluto chiarire la situazione. Il giocatore infatti ha rilasciato un'intervista a Sport Paper TV su Radio Roma Television e ha commentato così le recenti notizie circa un suo ipotetico ritorno in giallorosso con un contrato "a gettone": "Se è vero che mi sono offerto? No, mai. L'unica cosa vera è che ho fatto una diretta su Instagram in cui dicevo: "Pur di tornare alla Roma accetterei soltanto il premio partita". Ho ancora tante idee e obiettivi. Ho rifiutato offerte dalla Serie C. Visto il livello della B, ho ancora tanto da dare". Ha poi risposto anche ad alcune domande sul suo passato nella Roma: