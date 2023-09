Nainggolan, la figlia gioca a calcio. Il messaggio di Dybala: “Ti auguro il meglio”

C'è un altro Nainggolan tra i tesserati del Cagliari , ma questa volta si tratta di Aysha , figlia di Radja, che gioca con la squadra giovanile di calcio femminile. A lei arriva il saluto di Paulo Dybala attraverso un video pubblicato dalla Joya su Instagram: " Come stai? Spero bene Volevo mandarti questo video per augurati sempre il meglio. Ti mando un forte abbraccio". Pronta la risposta della giovane calciatriche con due cuori uno giallo e uno rosso.

