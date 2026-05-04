Nainggolan: “Io nel mio prime o Koné? Scelgo me. Meglio Barella, De Bruyne e Modric”

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, nei giorni scorsi è stato ospite della tredicesima puntata di Sky Calcio Unplugged e nelle ultime ore è tornato protagonista sui social con un video in cui paragona il suo prime con quello di altri centrocampisti dell'attuale Serie A. Il primo nome sulla lista è quello di Çalhanoğlu: "Io", secco. Poi un altro neroazzurro, Barella: "Se c'è un giocatore che posso mettere sopra di me è lui". E continua: "De Bruyne? "Siamo diversi, a me piace tanto. Vede cose che non vedono gli altri, una persona a cui vogliono bene... Lo metto sopra". Poi Rabiot e anche in questo caso il giudizio è netto: "Io". Si passa quindi a McTominay e il Ninja ha un pensiero ben preciso: "Io, tutta la vita. Non è un giocatore che mi piace, fa tanti gol ma nel gioco per me è un giocatore normale". E' il turno di Manu Koné: "Io, ora non si può neanche paragonare ancora dai". Poi il gran finale con Modric: "Lui, per me è il centrocampista più completo".