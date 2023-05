Nainggolan domani all’Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen

"Ci vediamo domani". Ci sarà anche Radja Nainggolan domani all'Olimpico per sostenere la Roma nella sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. L'ex centrocampista giallorosso, oggi in forza alla Spal, ha infatti annunciato la sua presenza allo stadio tramite un post Instagram, riscuotendo molteplici attestati di affetto e stima da parte dei suoi ex tifosi, ancora molto legati al calciatore belga.